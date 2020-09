Myanmar-Cina: consigliere di Stato cinese Yang incontra leader birmani, focus su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto funzionario ha inoltre invitato Cina, Myanmar e altre parti correlate a portare innovazione nella loro cooperazione all'interno dei quadri Cina- Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e Lancang-Mekong, a concentrarsi sulla lotta contro la pandemia di Covid-19 e a promuovere la pace regionale, la stabilità e lo sviluppo congiunto. Yang ha assicurato che la Cina continuerà a sostenere gli sforzi del Myanmar per salvaguardare la sua sovranità e dignità. "Poiché i paesi che hanno avviato congiuntamente i Cinque principi di coesistenza pacifica, Cina e Myanmar dovrebbero sostenere fermamente l'equità e la giustizia internazionali e praticare il multilateralismo", ha affermato. I leader della parte birmana hanno affermato che le relazioni bilaterali sono costruite sulla base della comprensione e del rispetto reciproci. Il Myanmar è disposto a collaborare con la Cina per superare l'impatto della pandemia, approfondire gli scambi di alto livello, portare avanti la costruzione del corridoio economico Myanmar-Cina, migliorare le comunicazioni e il coordinamento sulla scena internazionale e costruire una comunità Myanmar-Cina dal futuro condiviso, hanno detto i leader del Myanmar. Durante la sua visita Yang ha anche incontrato il comandante in capo dei servizi di difesa del Myanmar, Min Aung Hlaing. (Fim)