Taiwan: ministero Economia, dialogo economico con gli Stati Uniti si terrà entro fine anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti, Hsiao Bi-khim, che ha incontrato i media in lingua cinese a Washington martedì primo settembre, i colloqui rientrano nella competenza del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, mentre la nuova piattaforma di dialogo coprirà le questioni oltre il commercio, come l'energia e la tecnologia dell'informazione. Hsiao ha affermato che la nuova piattaforma non è in conflitto con il Tifa, che si occupa di questioni commerciali, perché il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti lavora a livello strategico ed economico generale. Di conseguenza, sarà uno sforzo interministeriale da parte di Taiwan, ha detto. Il divieto della carne di maiale statunitense contenente ractopamina è stata una questione spinosa nei colloqui Tifa del 2016, ha dichiarato Wang che era alla guida della delegazione taiwanese. La ractopamina che aumenta la magrezza è attualmente vietata per l'uso nei suini a Taiwan, nell'Unione europea e in Cina a causa delle preoccupazioni sulla sua sicurezza sia per gli animali che per gli esseri umani. Tuttavia, ieri il Consiglio dell'agricoltura di Taiwan ha presentato una revisione pianificata delle attuali normative riguardanti il farmaco, allentando il divieto di importazioni di carne straniera che utilizzano ractopamina. Tuttavia, l'importazione, la produzione e l'uso di tali farmaci rimarranno vietati a livello nazionale. (segue) (Cip)