Taiwan: ministero Economia, dialogo economico con gli Stati Uniti si terrà entro fine anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino invita gli Stati Uniti a rispettare il principio della "Cina unica" e a cessare i suoi rapporti e qualsiasi forma di contatto ufficiale con Taiwan. Lo ha affermato nei giorni precedenti la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in risposta all'annuncio del segretario Stilwell, in riferimento al nuovo dialogo economico bilaterale con Taiwan con l'obiettivo di rafforzare i "legami" con l'isola. Nel sottolineare che la questione di Taiwan riguarda gli interessi fondamentali della Cina, Hua ha affermato che nessuno dovrebbe sottovalutare la determinazione di Pechino a salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale. "Il principio della Cina unica è la base politica e la condizione fondamentale per l'instaurazione e lo sviluppo dei rapporti diplomatici tra la Repubblica popolare e gli Stati Uniti", ha detto Hua, aggiungendo che esiste solo una Cina e Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese. Hua ha inoltre menzionato le cosiddette "sei assicurazioni" - sei principi chiave della politica estera degli Stati Uniti stabilite nel 1982 dall'amministrazione Reagan con lo scopo di garantire che gli Usa avrebbero continuato a sostenere Taiwan anche in assenza di relazioni diplomatiche formali - affermando che si tratta di "una grave interferenza negli affari interni della Cina" assieme al cosiddetto "Taiwan Relations Act" emanato dal Congresso. Tali documenti, ha precisato, "violano gravemente il principio di una sola Cina e i tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti, oltre alle norme fondamentali che governano le relazioni internazionali. Il governo cinese ha espresso una ferma opposizione fin dall'inizio". "Esortiamo gli Stati Uniti a rispettare il principio di una sola Cina e le disposizioni dei tre comunicati congiunti Cina-Usa e a cessare qualsiasi forma di contatto ufficiale con Taiwan", ha concluso Hua. (Cip)