Taiwan-Repubblica Ceca: presidente senato ceco Vystrcil ha incontrato presidente Tsai fra le proteste di Pechino (2)

- Nel suo discorso al parlamento di Taiwan il primo settembre, Vystrcil ha citato la celebre frase "Io sono un berlinese" pronunciata nel giugno del 1963 a Berlino dall'allora presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, e ha sottolineato di voler inviare un messaggio per la libertà e contro il comunismo. "Permettetemi di usare lo stesso metodo per esprimere sostegno al popolo di Taiwan. Permettetemi di essere così umile ma anche risoluto nel dire al parlamento del vostro paese che sono taiwanese", ha detto Vystrcil. Il presidente del Senato ceco ha detto che la sua visita a Taiwan riflette una politica estera "basata sui valori" messa in atto dal defunto presidente Vaclav Havel, un dissidente anticomunista e amico personale del leader tibetano in esilio, il Dalai Lama. La visita del presidente del Senato ceco a Taipei ha causato tensioni tra la Cina e la Repubblica Ceca. il 31 agosto il viceministro degli Esteri ceco, Martin Tlapa, ha ricevuto l'ambasciatore cinese Chang Jianmin, convocato al dicastero dopo le minacce di Pechino per la visita di Vystrcil. Tlapa ha comunicato al diplomatico "il fondamentale disaccordo" di Praga nei confronti delle dichiarazioni cinesi. Le ha definite "inappropriate" rispetto agli standard della comunicazione diplomatica tra Stati sovrani. Secondo il ministero ceco "in futuro le relazioni sino-ceche dovrebbero concentrarsi su un'agenda pratica e positiva", si legge in una nota del ministero. Il presidente del Senato della Repubblica Ceca Milos Vystrcil "pagherà un alto prezzo" per il viaggio che sta compiendo a Taiwan. È questa l'espressione forte usata ieri, 31 agosto, dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi. (segue) (Cip)