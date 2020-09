Francia: coronavirus, nelle ultime 24 ore più di 7mila casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 7.017 nuovi casi di persone positive al coronavirus. Lo ha reso noto l'istituto della Sanità pubblica francese (Santé Publique France, Spf) in occasione degli annunci quotidiani sul bilancio della crisi. Nell'ultimo giorno i decessi sono stati 25, per un totale di 30.686 morti dall'inizio dell'epidemia. Le autorità sanitarie hanno poi annunciato che per la prima volta in Francia sono stati effettuati più di un milione di tamponi in una settimana. (Frp)