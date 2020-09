Ex Ilva: Turco (M5s), cabina regia per gestire pagamenti all'indotto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad Arcelormittal - ha aggiunto - ho chiesto in premessa il rispetto della responsabilità economica e sociale che ha nei confronti delle imprese, della città di Taranto e di quanti sono direttamente o indirettamente coinvolti nella produzione. Siamo tutti consapevoli che la prospettiva industriale dell'azienda non sia ancora chiara e definita, e che ci siano ancora molti aspetti da definire, ma il tavolo di oggi aveva un obiettivo chiaro: verificare se ci sono le condizioni per ripristinare il rispetto degli impegni assunti, nelle modalità e nei tempi stabiliti". "Nel corso dell'attuale gestione purtroppo – ha sottolineato l'esponente di governo - già più volte è accaduto che le imprese dell'indotto abbiano rivendicato ritardi nei pagamenti. Questo ha prodotto ripercussioni negative a cascata nei rapporti con i lavoratori, fornitori secondari, banche e nei rapporti fiscali, con inevitabili conseguenze di carattere personale. L'incertezza nel rispetto degli accordi, inoltre, incide negativamente anche sulle politiche d'investimento delle stesse imprese dell'indotto e, quindi, sul processo di riconversione economica che il governo sta realizzando con forza ed efficacia". "L'incontro di oggi si è svolto in un clima costruttivo – ha concluso – ma ha comunque messo in evidenza ancora una volta la complessità di tutta la vertenza Arcelormittal che il governo sta affrontando vagliandone tutti gli aspetti critici mettendo al centro la salvaguardia di tutti gli attori coinvolti, compreso i lavoratori e i cittadini". (Com)