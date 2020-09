Usa: Biden, incriminare gli agenti che hanno colpito Blake e Taylor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza statunitense, Joe Biden, ha detto oggi che gli agenti di polizia che hanno colpito Jacob Blake e ucciso Breonna Taylor dovrebbero essere incriminati. Lo riporta il sito "The Hill". Nel corso di una conferenza stampa con i giornalisti, a Biden è stato chiesto della vicenda riguardante gli agenti coinvolti in due tra gli incidenti che hanno scatenato le proteste antirazziste in tutto il paese. "Penso che dovremmo lasciare che il sistema giudiziario faccia il suo corso", ha detto Biden. "Penso però che, come minimo, gli agenti debbano essere incriminati". Giovedì Biden si recherà in visita a Kenosha, nel Wisconsin, città teatro di forti disordini dopo il ferimento a colpi d'arma da fuoco del cittadino afroamericano Jacob Blake da parte di un agente di polizia il 23 agosto scorso e nella quale si è recato proprio ieri il presidente in carica Donald Trump. Lo ha annunciato in un comunicato stampa il comitato elettorale di Biden, secondo cui l'ex vice di Barak Obama "terrà un incontro con la comunità a Kenosha per unire gli statunitensi di fronte ai problemi da affrontare". Nel documento non vengono tuttavia forniti ulteriori dettagli della visita.(Nys)