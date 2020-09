Myanmar-Cina: consigliere di Stato cinese Yang incontra leader birmani, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Myanmar U Win Myint e il consigliere di stato Aung San Suu Kyi hanno incontrato in riunioni separate il consigliere di Stato cinese Yang Jiechi e direttore dell'Ufficio della Commissione per gli affari esteri del Comitato centrale Pcc nel corso della sua visita nel paese. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, Yang ha affermato che la Cina è disposta a lavorare con il Myanmar per attuare il consenso raggiunto dai leader dei due paesi e costruire insieme un Comunità Cina-Myanmar dal futuro condiviso. Yang ha invitato i due paesi a rafforzare gli scambi ad alto livello, consolidare e approfondire la fiducia reciproca politica, promuovere progetti di cooperazione del corridoio economico Cina-Myanmar, migliorare il commercio e gli investimenti bilaterali, accelerare la ripresa del lavoro e della produzione e costruire congiuntamente l'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). "Poiché quest'anno segna il 70mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche bilaterali e l'Anno della cultura e del turismo Cina-Myanmar, i due paesi dovrebbero promuovere gli scambi interpersonali e culturali", ha affermato Yang. (segue) (Fim)