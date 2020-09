Francia-Russia: ministro Esteri Le Drian condanna utilizzo agente chimico su attivista Nalvalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha reagito alla conferma da parte della Germania dell'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj con un agente chimico nervino del gruppo Novichok, condannando "nei termini più forti l'utilizzo scioccante e irresponsabile di un simile agente". "Ancora una volta – ha affermato Le Drian in una nota - il divieto di impiego di ogni arma chimica è violato. Voglio ricordare l'utilizzo di armi chimiche, in ogni luogo, in ogni momento, da chiunque e in ogni circostanza è inaccettabile e contravviene alle norme internazionali contro l'utilizzo di queste armi, come ricorda la dichiarazione dei principi del partenariato internazionale contro l'impunità dell'utilizzo di armi chimiche, lanciato su iniziativa della Francia il 23 gennaio 2018". Il titolare della diplomazia francese ha affermato che è "indispensabile e urgente" che le autorità russe possano stabilire "le circostanze con le quali l'utilizzo di un agente neurotossico contro Navalnyj è stato possibile. "La Francia è in contatto con le autorità tedesche, insieme ai suoi partner, per coordinarsi sulla risposta da apportare a questo evento nei luoghi pertinenti, soprattutto nell'ambito dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Oiac).(Frp)