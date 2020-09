Usa: i Cdc avvertono gli Stati, preparatevi a distribuire un vaccino ai primi di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti hanno notificato ai funzionari della sanità pubblica di tutti i 50 Stati e di cinque grandi città di prepararsi a distribuire un vaccino contro il coronavirus agli operatori sanitari e ad altri gruppi ad alto rischio già alla fine di ottobre o all'inizio di novembre. Lo riporta il "New York Times". Il Covid ha ucciso sinora più di 184 mila statunitensi. Nell'ultima settimana, sia Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive del paese, sia Stephen Hahn, che dirige la Food and Drug Administration, hanno dichiarato che un vaccino potrebbe essere disponibile per alcuni gruppi prima che i test clinici siano stati completati, se i dati sono prevalentemente positivi. Secondo "The Hill", gli esperti concordano sul fatto che le agenzie a tutti i livelli di governo dovrebbero prepararsi con urgenza a quello che alla fine sarà un vasto e complesso sforzo per vaccinare centinaia di milioni di americani. Ma la possibilità di un lancio alla fine di ottobre o all'inizio di novembre ha aumentato le preoccupazioni che l'amministrazione Trump stia cercando di accelerare la distribuzione di un vaccino - o semplicemente di far credere che sia possibile - prima del giorno delle elezioni del 3 novembre.(Nys)