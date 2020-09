Usa: Wall Street migliora i suoi record, Dow Jones, +1,58 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wall Street ha chiuso in territorio positivo, con il Nasdaq e lo S&P 500 che migliorano i loro record storici. Secondo il "Wall Street Journal", gli investitori che scommettono su ulteriori stimoli e su un vaccino contro il coronavirus stanno spingendo più soldi nel mercato azionario e riducendo il prezzo dell'oro. Al termine delle contrattazioni alla Borsa di New York, l'indice Dow Jones segna infatti un +1,58 per cento a 29.098 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,98 per cento a 12.056 punti. Lo S&P mette invece a segno un progresso dell'1,53 per cento a 3.580 punti.(Nys)