Imprese: Eni, Mario Notari si dimette da Consiglio sindacale, subentra Roberto Maglio

- Eni ha comunicato oggi in una nota che "il professor Mario Notari ha, con grande rammarico, rassegnato le proprie dimissioni dal Collegio sindacale di Eni non potendo assicurare la disponibilità di tempo necessaria per svolgere con adeguata diligenza l’incarico. Eni ringrazia il professor Mario Notari per il senso di responsabilità dimostrato. Ai sensi dello statuto Eni, subentra nella carica il professor Roberto Maglio, sindaco supplente tratto dalla lista presentata dall'azionista Ministero dell'economia e delle finanze. Il curriculum vitae del sindaco Maglio - si legge nella nota - sarà disponibile sul sito internet della società. (Com)