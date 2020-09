Francia: Macron rimprovera giornalista "Figaro" per indiscrezioni su politici libanesi contrari a riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita nel Libano, ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron ha ripreso l'inviato del quotidiano "Le Figaro", Georges Malbrunot, per delle indiscrezioni pubblicate il 31 agosto. Il giornalista aveva rivelato che in occasione della visita effettuata a Beirut il 6 agosto, due giorni dopo le esplosioni che hanno devastato il porto, il presidente avrebbe minacciato sanzioni ai gruppi politici che avessero ostacolato l'applicazione delle riforme. Nelle immagini dell'emittente televisiva "Lci", circolate il giorno seguente, si vede il presidente visibilmente irritato riprendere Malbrunot. "Quello che avete fatto, tenuto conto della sensibilità del tema, tenuto conto di quello che sapete della storia di questo paese, è irresponsabile. Irresponsabile per la Francia, irresponsabile per gli interessati qui, e grave da un punto di vista deontologico", ha detto Macron. "Sono molto sorpreso per la virulenza di questo attacco, che è inaccettabile, e al quale ho risposto. Mi sono spiegato con l'Eliseo, per me l'incidente è chiuso", ha detto il giornalista. (Frp)