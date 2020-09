Migranti: De Micheli, misure economiche per Lampedusa, domani i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo al "Tg2 Post" su Rai2, ha voluto annunciato che "il governo sta studiando misure di natura economiche sostenere per i cittadini e le attività economiche di Lampedusa su cui avrete i dettagli domani mattina" quando ci sarà il Consiglio dei ministri. "Siamo stati in un incontro particolarmente intenso e profondo - ha aggiunto - ed il sindaco di Lampedusa che ci ha dettagliato su molte questioni che non appaiono. Innanzitutto abbiamo ribadito alcune questioni organizzative che stanno vedendo i primi risultati: è già arrivata una nave ed entro la fine di questa settimana i migranti presenti a Lampedusa verranno portati su due navi". (Rin)