Trasporti: De Micheli, fra un mese al via gara primo lotto alta velocità Sicilia

- "In Sicilia bisogna fare una riflessione sul potenziamento delle infrastrutture: fra un mese va in gara il primo lotto dell'alta velocità Palermo-Catania-Messina per 1.6 miliardi". Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo al "Tg2 Post" su Rai2. "Abbiamo istituito anche una commissione per individuare la soluzione migliore per collegare la Sicilia e la Calabria", ha aggiunto e con le informazioni "saremo in grado di prender una decisione su quale soluzione". (Rin)