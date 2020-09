Usa: misure anti-Covid, protesta di mille persone in piazza in Colorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di mille persone hanno partecipato ad un raduno in Colorado per protestare contro le misure anti-Covid del governatore democratico Jared Polis. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". In un comunicato si legge che l'evento è un'espressione del "nostro diritto, dato da Dio, di chiedere di fermare il Caos Covid che il Governatore Polis ha inflitto a tutti noi con i suoi Ordini Esecutivi e gli Ordini di Sanità Pubblica". "La gente ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e le proprie rimostranze, e noi rispettiamo pienamente la libertà di parola e di espressione", ha detto un portavoce del dipartimento della Sanità del Colorado. "Allo stesso tempo, siamo preoccupati per la salute e la sicurezza pubblica". (Nys)