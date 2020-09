Usa: Biden a Trump, esci da Twitter e negozia con l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, oggi ha rimproverato il presidente Trump per la sua gestione della pandemia di coronavirus e ha detto che le scuole avrebbero potuto riaprire in sicurezza nei prossimi mesi se la Casa Bianca avesse gestito meglio la pandemia di coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". "Se il presidente Trump e la sua amministrazione avessero fatto il loro lavoro all'inizio con questa crisi, le scuole sarebbero aperte, e sarebbero aperte in modo sicuro. Invece, le famiglie di tutto il paese stanno pagando il prezzo dei suoi fallimenti, dei fallimenti della sua amministrazione". Rivolgendosi a Trump, Biden ha aggiunto: "Esci da Twitter e inizia a parlare con i leader congressuali di entrambi i partiti. Invitali nello Studio Ovale", ha detto. "Parli sempre della tua capacità di negoziare. Negozia un accordo, un accordo per qualcuno che non sia tu".(Nys)