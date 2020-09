Coronavirus: Usa, 185.594 morti su 6.107.350 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti contano almeno 185.594 morti per Covid-19 su 6.107.350 contagiati dal coronavirus. Lo riferisce l'emittente "Cnn", che cita i numeri della Johns Hopkins University. Secondo il "New York Times", i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie avrebbero notificato alle autorità sanitarie degli Stati federali di prepararsi a distribuire le dosi ai lavoratori sanitari e ai gruppi a più alto rischio. Le tempistiche tuttavia sollevano dubbi sull'influenza della politica in vista delle elezioni presidenziali. Nel frattempo, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano britannico "The Times", il capo della task force per il controllo della pandemia negli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha dichiarato che il presidente Donald Trump non lo consulterebbe più come all'inizio della pandemia, e avrebbe ridotto gli incontri ad una cadenza bisettimanale. Questo sarebbe accaduto dopo i ripetuti episodi in cui Fauci ha smentito pubblicamente e in diretta alcune affermazioni poco scientifiche e non veritiere del presidente statunitense. Fauci ha sottolineato come la questione con Trump sia prettamente scientifica, non politica. (Nys)