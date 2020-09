Usa: Biden incontrerà il padre di Jacob Blake

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti del Partito democratico, Joe Biden, incontrerà il padre di Jacob Blake, l'afroamericano colpito più volte dalla polizia a Kenosha in Wisconsin alla fine del mese scorso, durante la visita che l'ex vicepresidente terrà in città questo giovedì. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il comitato elettorale di Biden ha annunciato la visita in un comunicato stampa. Un portavoce del comitato ha poi confermato a "The Hill" che il candidato democratico avrebbe incontrato Jacob Blake, Sr., durante il suo viaggio. L'incontro avverrà dopo che il presidente Trump ha detto di aver rifiutato di incontrare la famiglia di Blake durante la sua visita a Kenosha all'inizio di questa settimana a causa della loro richiesta che un avvocato di famiglia fosse presente alla conversazione. (Nys)