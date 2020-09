Coronavirus: Cirielli (FdI), auguri di pronta guarigione a Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di pronta guarigione al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi risultato positivo al Covid-19". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli che sullo stato di salute dell'ex presidente del Consiglio, ha aggiunto: "Posso immaginare il sentimento di preoccupazione che oggi avrà provato, soprattutto per i suoi cari, quando gli è stato comunicato l'esito del tampone. E' lo stesso che - ricorda Cirielli - ho provato io lo scorso mese di marzo. E, nel ricordare quel drammatico periodo, non potrò mai dimenticare le telefonate che ricevevo proprio dal presidente Berlusconi, il quale voleva essere informato quotidianamente delle mie condizioni di salute. Una testimonianza di affetto e vicinanza che, insieme a tante altre, mi hanno particolarmente commosso e aiutato in un momento buio. Ora tocca a lui, da grande combattente qual è, vincere come sempre e con forza anche questa battaglia" conclude Cirielli. (Com)