Editoria: Fico, cercare verità su scomparsa Italo Toni e Graziella De Palo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio pubblicato su Facebook ha voluto ricordare che "sono trascorsi quarant'anni dalla scomparsa a Beirut il 2 settembre dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo. Sul loro caso non è mai stata fatta luce. Oggi a Montecitorio ho ricevuto i loro familiari e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa italiana Beppe Giulietti. Un incontro - ha scritto il presidente - doveroso per ricordare i due cronisti, esprimere vicinanza ai loro cari e per ribadire l’esigenza di continuare a cercare verità è giustizia". (Rin)