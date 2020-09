Mali: Guerini, impegno italiano per sicurezza e lotta a terrorismo resta prioritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia mantiene fermo il suo forte impegno nell'opera di stabilizzazione della regione del Sahel, garantendo il suo contributo all'azione di contrasto al terrorismo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante il suo intervento alla riunione della Coalizione per il Sahel, incentrata sulla situazione politica e di sicurezza nel Mali. “L’Italia è fortemente impegnata in Sahel e a nome del Governo posso certamente rinnovare l’impegno di prender parte alle iniziative per la stabilità e la sicurezza dell’area”, ha sottolineato Guerini in videoconferenza con i ministri e i rappresentanti dei Paesi che aderiscono alla Coalizione per il Sahel. “Il riconoscimento della presenza e del contributo dei partner internazionali per la lotta al terrorismo pone le basi per un proseguimento efficace della nostra attività di supporto alle forze di sicurezza maliane, ma è opportuna una continua valutazione della situazione”. “Solo un dialogo tra tutte le parti in causa” ha aggiunto il Ministro “potrà consentire di tracciare un percorso politico di transizione inclusivo, democratico ed in tempi contenuti. Condizione essenziale affinché la Comunità internazionale possa rinnovare il proprio impegno e riprendere a pieno ritmo le attività nel Paese”. (segue) (Res)