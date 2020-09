Ecuador: gettito fiscale diminuito di 4,2 miliardi di dollari nei primi otto mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale in Ecuador ha registrato nei primi otto mesi del 2020 una riduzione pari a 4,2 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare le entrate registrate di agosto sono state le più basse per il mese negli ultimi 9 anni. Lo ha reso noto il ministro delle Finanze di Quito, Fausto Ortiz. L'economia del paese sudamericano è stata particolarmente danneggiata dagli effetti della pandemia di coronavirus e dalle misure di distanziamento sociale adottate per contenere la diffusione del virus. A sei mesi dall'inizio della crisi le imprese del paese continuano a operare al di sotto delle proprie capacità e i consumi delle famiglie mostrano ancora una sensibile contrazione. Ortiz ha avvertito che il gettito fiscale rimarrà molto basso anche per il resto del 2020. Anche le royalties per le esplorazioni petrolifere si è contratto sensibilmente. Secondo il ministero delle Finanze, si tratta della voce di bilancio che ha registrato la contrazione più forte quest'anno. In otto mesi, il paese ha ricevuto il 13 per cento di quanto stimato all'inizio dell'anno. (Brb)