Paraguay: presidente Abdo nomina nuovo ministro Agricoltura, Moises Bertoni

- L'ingegnere agronomo Moises Bertoni è il nuovo ministro dell'Agricoltura del Paraguay dopo la rinuncia presentata la scorsa settimana dal predecessore, Rodolfo Friedmann, di cui era vice ministro. La nomina è stata ufficializzata dal presidente, Mario Abdo Benitez. Bertoni, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Ip", ha dichiarato che una delle priorità della sua gestione sarà la trasparenza" ed il rafforzamento dei programmi a della produzione. "Esigo trasparenza ed onestà nel lavoro affinché il frutto del nostro lavoro arrivi effettivamente ai beneficiari", ha detto il neo ministro. "Vogliamo rafforzare tutti i programmi che stiamo approntando per i piccoli, medi e grandi produttori e cooperare con tutti i settori", ha quindi aggiunto. Secondo Bertoni l'agricoltura sarà il settore trainante dell'economia nel contesto della ripresa della crisi dovuta all'impatto del nuovo coronavirus, e per questo "deve essere messo in condizione di lavorare al meglio". (segue) (Abu)