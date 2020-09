Paraguay: presidente Abdo nomina nuovo ministro Agricoltura, Moises Bertoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Friedmann si era dimesso a fine agosto, dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per un presunto caso di corruzione. L'inchiesta della magistratura, ricostruiva il quotidiano "Ultima Hora", coinvolge anche la moglie del ministro, Marly Figueredo, e si riferisce ad un appalto concesso nel 2018 da Friedmann, all'epoca governatore della provincia del Guayrà, ad una società da lui partecipata. L'oramai ex ministro ha annunciato quindi che riprenderà possesso del suo seggio in Senato nel gruppo del Partido Colorado, per il quale gode attualmente dell'immunità parlamentare, e ha denunciato di essere vittima di "un piano di eliminazione sistematica dei nemici del cartismo". Il riferimento è alla corrente del suo stesso partito guidata dall'ex presidente Horacio Cartes, rivale politico dell'attuale capo di Stato, Mario Abdo Benitez. "Darò battaglia a questo delinquente dal senato", ha dichiarato Friedmann riferendosi nuovamente a Cartes. (segue) (Abu)