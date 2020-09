Bolivia: La Paz, protesta formale presso Onu e Osa per “gravi intromissioni” di Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia denuncerà l'Argentina presso le Nazioni Unite (Onu) e l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) per "gravi intromissioni nel processo elettorale" in corso nel paese. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Karen Longaric, in dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa ufficiale "Abi". "La situazione ha oltrepassato i limiti di una semplice opinione espressa da un'autorità straniera", ha detto Longaric in riferimento ad un presunto atteggiamento di protezione e favoreggiamento del governo di Alberto Fernandez nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, dallo scorso dicembre rifugiato in Argentina. "Abbiamo inviato diverse lettere di protesta segnalando che Morales stava violando il diritto di asilo e di rifugio con le continue dichiarazioni contro il nostro governo ma non abbiamo mai ricevuto una risposta da parte del governo argentino", ha aggiunto Longaric. Il ministro del governo ad interim di Jeanine Anez ha quindi affermato che "è stato violato il diritto internazionale e presenteremo una protesta formale all'Onu ed all'Osa denunciando una grave intromissione delle autorità argentine negli affari interni della Bolivia". (segue) (Brb)