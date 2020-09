Bolivia: La Paz, protesta formale presso Onu e Osa per “gravi intromissioni” di Argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio il fatto che Morales sia attualmente rifugiato in Argentina potrebbe inoltre impedire all'ex presidente di presentarsi per un seggio al senato nelle prossime elezioni generali del 18 ottobre. Il Tribunale costituzionale di La Paz ha infatti deciso ieri di dirimere l'opinione contrastante dei primi due giudici affidando la scelta ad un terzo togato. "Verrà convocato un giudice per dirimere la parità e la decisione sarà resa pubblica nel corso di questa settimana o della prossima", ha informato l'avvocato della parte querelante Williams Bascopé, al termine dell'udienza di appello chiesta dai legali di Morales. Il Tribunale supremo elettorale (Tse) aveva respinto lo scorso febbraio la candidatura insistendo sulla circostanza che Morales non risiede nel paese. I legali del leader del Movimento al socialismo (Mas) hanno quindi presentato appello sostenendo che l'aspirante senatore mantiene la sua residenza naturale in Bolivia e che si trova all'Estero in quanto esiste un "evidente pericolo per la sua incolumità". (segue) (Brb)