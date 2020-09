Bolivia: La Paz, protesta formale presso Onu e Osa per “gravi intromissioni” di Argentina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni, in origine previste ai primi di maggio, erano in un primo momento slittate al 6 settembre a causa del sopraggiungere della pandemia del nuovo coronavirus. Il 23 luglio tuttavia, sempre con la motivazione dell'emergenza sanitaria, il Tse ha quindi posticipato la data al 18 ottobre e l'eventuale ballottaggio al 29 novembre, prevedendo l'insediamento delle nuove autorità per dicembre. Dopo una lunga controversia politica e nonostante forti proteste di settori affini al Mas, il partito dell'ex presidente Morales, la nuova data delle elezioni è stata quindi approvata con una legge anche dall'Assemblea legislativa plurinazionale e promulgata poi dalla presidente ad interim, Jeanine Anez. Il Mas aveva criticato inizialmente il rinvio insieme a numerose organizzazioni sindacali e movimenti sociali che il 3 agosto avevano indetto uno sciopero generale con un blocco delle principali vie di comunicazione dei nove dipartimenti di cui si compone il paese. (Brb)