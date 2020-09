Scuola: Ascani, dalla riapertura dipende credibilità del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo inoltre l'unico Paese che garantisce la fornitura di 11 milioni di mascherine, che devono essere chirurgiche, a studenti e personale, questo rappresenta il grande lavoro da parte del commissario anche per i gel disinfettanti e le mascherine trasparenti agli insegnanti che seguono gli alunni con disabilità - ha proseguito Ascani - Altro elemento fondamentale per ripartire in sicurezza sono i test sierologici, sui quali anche in questo caso sono uscite notizie complicate da interpretare, non mi risultano infatti stime su insegnanti che non vogliano farlo, anzi, io non ho trovato nessuna resistenza nei docenti ma grande disponibilità per la sicurezza di tutti". "In ultimo aggiungo - ha concluso Ascani – che siamo il Paese che investe di più sull'organico, noi siamo pronti ad assumere oltre 70mila unità di personale docente e non docente per rispettare le norme di sicurezza in modo da poter separare le classi più numerose garantendo il servizio. Da parte del ministero dell'economia sono stati stanziati 2 miliardi di euro proprio per questo. Credo quindi che la scuola darà grande prova di sé e sarà in grado di vincere tanti pregiudizi dando prova di essere una grande istituzione solida nel nostro Paese". (Rem)