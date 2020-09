Mediterraneo orientale: Pompeo invita Turchia e Grecia a ridurre tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha nuovamente invitato Turchia e Grecia di ridurre le tensioni sulla controversia riguardante i diritti marittimi e lo sfruttamento delle risorse di petrolio e gas nel Mediterraneo orientale. Parlando in una conferenza stampa, Pompeo ha ricordato che di recente il presidente Donald Trump ha avuto colloqui con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, e con il premier greco Kyriakos Mitsotakis. "Stiamo esortando tutti ad adoperarsi per ridurre le tensioni e iniziare ad avere discussioni diplomatiche" su sicurezza ed energia, dichiarato Pompeo. “Non è utile aumentare le tensioni militari nella regione. Solo cose negative possono derivare da questo atteggiamento”, ha sottolineato Pompeo. La Grecia ha accusato la Turchia di violare la sua sovranità proseguendo le attività di ricerca di idrocarburi nelle acque contese a sud-ovest di Cipro. Entrambi i paesi hanno schierato navi da guerra nell'area e condotto esercitazioni militari come dimostrazione di forza, sollevando le preoccupazioni su un possibile scontro.(Nys)