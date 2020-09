Abruzzo: a Castel di Sangro incontro sull'alimentazione con il Napoli calcio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Abruzzo alla Campania l'innovazione nel campo alimentare e nello specifico della pizza porta il nome di Franco Pepe, titolare a Caiazzo di una delle pizzerie più famose al mondo, innovatore e "trasformatore" di uno dei prodotti alimentari più internazionali: la pizza napoletana. La trasformazione alimentare e la corretta alimentazione passano attraverso la figura dell'agricoltore, vero protagonista principale di una filiera in continua crescita. "La sua deve essere una competenza superiore - ha detto il presidente del Napoli De Laurentiis - fatta di studio e di continua formazione. Non ha alcun senso - ha concluso De Laurentiis - barattare la libertà della natura con un posto da impiegato o operaio in qualche fabbrica". (Com)