Mediterraneo orientale: vicepresidente turco, accordo con Libia è “linea rossa” per Ankara

- L'accordo per la demarcazione dei confini marittimi sottoscritto nel novembre 2019 a Istanbul da Turchia e Grecia rappresenta una “linea rossa” per Ankara nel Mediterraneo orientale. Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente turco Fuat Oktay. Citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”, Oktay ha avvertito che "nessuno può mettere in dubbio" l'accordo "specialmente la Francia". Per quanto riguarda la decisione degli Stati Uniti di revocare l’embargo sulle armi su Cipro, Oktay ha affermato che "avvelena l'ambiente di pace e stabilità della regione".(Tua)