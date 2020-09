Mali: Guerini, impegno italiano per sicurezza e lotta a terrorismo resta prioritario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione - svolta questo pomeriggio in videoconferenza - hanno preso parte i ministri della Difesa di Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Grecia, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia ed i rappresentanti di Danimarca, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti d'America, ONU e UE. Ad aprire i lavori, il ministro della Difesa francese Florence Parly e il Sottosegretario dell’Onu per le operazioni di pace, Jean-Pierre Lacroix. “L’Italia - ha detto il ministro - sostiene lo stato di diritto, l’inviolabilità dei diritti umani e supporta da sempre la creazione di istituzioni democratiche in tutte le aree di crisi in cui il Paese è impegnato”. “E’ assolutamente necessario essere scrupolosi e ponderati allo scopo di prevenire eventuali derive che comprimano la libertà e, frustrando le aspettative del popolo maliano, non consentano la continuazione dello sforzo internazionale. Nell’auspicio che la transizione politica avvenga pacificamente e in tempi brevi” ha concluso Guerini “ritengo indispensabile che un rinnovato impegno della Coalizione avvenga soltanto in presenza delle necessarie assicurazioni da parte del Comitato Nazionale per la Salute del Popolo”. (segue) (Res)