Mali: ministro Difesa Spagna, inviare messaggio unitario in difesa della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla crisi politica in Mali, la comunità internazionale deve inviare un messaggio di "unità in difesa della democrazia" con un "rapido trasferimento del potere a un governo civile attraverso le elezioni". E' quanto affermato nel suo intervento dal ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, nel corso di una videoconferenza tra i paesi membri della coalizione del Sahel per definire una linea d'azione comune per il paese africano. Robles ha, inoltre, evidenziato il pericolo che le organizzazioni terroristiche che operano nella zona "approfittino della situazione, minacciando la pace e la stabilità" ed ha concluso il suo intervento rimarcando l'impegno della Spagna "nei confronti della popolazione del Mali" reso manifesto dal contributo del paese iberico alla formazione che l'Unione europea sta portando avanti in qual paese. Oltre al ministro spagnolo, alla conferenza hanno preso parte gli omologhi di Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Canada, Estonia, Grecia, Italia, Norvegia, Portogallo e Svezia ed alcuni rappresentanti delle Nazioni unite e dell'Ue.(Spm)