Regionali: Boccia, Pd difende stabilità italiana ed unità europea

- "Alle prossime regionali un voto dato al Partito democratico è un voto che difende la stabilità del nostro Paese e mantiene una forte unità in Europa". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie ed esponente del Partito democratico, Francesco Boccia, arrivando a Trani al comitato elettorale di Debora Ciliento, candidata al consiglio regionale pugliese nella lista Emiliano Presidente. "In Puglia in questi 15 anni c'è stata una svolta culturale, iniziata con Vendola e che si è confermata con Emiliano. La Puglia è una Regione aperta al mondo, accogliente, che rifiuta l'intolleranza, la rabbia verso il prossimo e i fili spinati. Chi non vota Pd, spiace dirlo, ma aiuta Salvini e Meloni", ha incalzato il ministro. (Com)