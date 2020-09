Scuola: Ascani, usare il Mes per introdurre il medico scolastico? Ho apprezzato proposta Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riapertura delle scuole diventa fondamentale sapere come comportarsi in caso di contagio. Anna Ascani, viceministro dell'istruzione ne ha parlato nel dibattito "Scuola, ripartire in sicurezza" organizzato sulla pagina Facebook di Pd Milano Metropolitana: "Abbiamo, insieme all'Istituto superiore di sanità, approvato un documento per la gestione dei casi di contagio qualora si verifichino all'interno delle scuole. Ogni scuola dovrà insieme alle Asl indicare un referente covid. È molto importante che i dirigenti scolastici abbiano un contatto costante con le Asl, in questo senso ho apprezzato molto la proposta del Pd di utilizzare i fondi del Mes per inserire il medico o l'infermiere scolastico nelle scuole. Come ministero abbiamo messo a disposizione un help desk, uno strumento importantissimo per dare supporto e non lasciare nessuno da solo dando certezza dell'autonomia scolastica". "Chiudo con una considerazione sui lavoratori fragili, altro argomento di cui si è parlato ultimamente, abbiamo sollecitato il ministero della salute e l'Inail di avere indicazioni in tempi brevi per avere una circolare che indichi le condizioni di fragilità e quindi agire di conseguenza, al fine di tutelare sempre la salute delle persone" ha concluso il viceministro Ascani. (Rem)