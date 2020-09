Paraguay: presidente Abdo nomina nuovo ministro Agricoltura, Moises Bertoni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Cartes è oggi uno degli imprenditori più ricchi e potenti del paese. E' sospettato a sua volta dalla giustizia brasiliana di essere coinvolto nello scandalo di corruzione Lava Jato e di aver riciclato milioni di dollari dei fondi neri del gigante brasiliano delle costruzioni, Odebrecht, con la complicità del finanziere Dario Messer. A Messer si attribuisce il riciclaggio di almeno 1,6 miliardi di dollari solo nell'ambito del Lava Jato e durante la sua latitanza si è sospettato che fosse nascosto in Paraguay sotto la protezione di Cartes. Secondo una commissione parlamentare d'inchiesta, Cartes e Messer erano soci di un istituto di credito che avrebbe permesso "premeditatamente o per omissione la reintroduzione nel sistema finanziario di denaro di origini sospette". In base a testimonianze raccolte dalla commissione risulterebbe inoltre che Cartes abbia beneficiato di aiuti economici di Messer per la campagna elettorale del 2013. (Abu)