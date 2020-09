Migranti: Conte, rafforzeremo pattugliamenti in acque internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro sui migranti avuto questo pomeriggio a palazzo Chigi, ha chiarito, secondo quanto si apprende, che "rafforziamo il pattugliamento delle acque internazionali, intensificando le unità navali dell’operazione Pelage, riavviata oggi per il contrasto dei traffici illeciti. Abbiamo già predisposto il rafforzamento di questa operazione, che vede il coinvolgimento della nostra Marina, Guardia costiera e Guardia di finanza". "In accordo con le autorità tunisine miriamo a ottenere un effetto deterrente rispetto a eventuali nuove partenze. Vi è poi il livello di gestione europeo: abbiamo coinvolto la Commissione europea e i ministri Di Maio e Lamorgese sono stati in Tunisia con i commissari europei Johansson e Várhelyi proprio per impostare soluzioni europee", ha aggiunto Conte. (Rin)