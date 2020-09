Kosovo-Serbia: premier Hoti, a vertice di Washington sarà presa decisione strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo fra Kosovo e Serbia, Miroslav Lajcak, ha incontrato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, a margine dei lavori del Forum di Bled tenutosi lunedì 31 agostoin Slovenia. Il colloquio, svoltosi in preparazione del vertice fra Pristina e Belgrado che sarà ospitato il 3 e 4 settembre a Washington dall’inviato speciale statunitense Richard Grenell, è stato “utile” per discutere “dell’avanzamento dei lavori” di preparazione della riunione. “Ho espresso la disponibilità dell'Ue a rendere più dinamico il dialogo", ha affermato Lajcak. Isa Mustafa, leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), commentando l’imminente summit ha definito quest’appuntamento di “particolare importanza”. “Mi aspetto che oltre alle specifiche questioni economiche, venga definito il percorso che porterà al reciproco riconoscimento e che le due parti insostituibili di questo dialogo, Usa e Ue, si coordineranno nel processo che porterà all'accordo finale", ha detto Mustafa. (segue) (Seb)