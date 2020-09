Alta tensione tra Germania e Russia dopo la rivelazione sul caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferma da parte della Germania dell’avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj con un agente chimico nervino del gruppo Novichok alza la tensione nei rapporti tra Berlino e Mosca. Alla conferma sull’agente che sarebbe stato utilizzato per l’avvelenamento dell’attivista russo, arrivata da parte del Charité, il policlinico universitario di Berlino dove Navalnyj è ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva, è seguita la secca condanna su quanto accaduto da parte del governo tedesco. Secondo il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, gli ultimi sviluppi del caso rappresentano un “evento sorprendente”. A detta del governo federale, vi è infatti “la prova inequivocabile” che all'oppositore russo è stato somministrato un agente nervino del gruppo Novichok. Le prove sono state fornite da un laboratorio speciale delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) su richiesta della Charité. Seibert ha quindi dichiarato che il governo tedesco condanna l'attacco contro Navalnyj “con la massima fermezza possibile”.Netta la presa di posizione della cancelliera tedesca, Angela Merkel, che ha parlato di un “crimine sicuro” su cui Mosca deve fornire chiarimenti sull'avvelenamento dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj. Per Merkel, infatti, soltanto il governo russo “può e deve rispondere alle domande molto serie” poste dal caso”. Merkel ha ribadito l'esito delle indagini tossicologiche, definendole “informazioni sconvolgenti”. La cancelliera tedesca ha quindi aggiunto di essersi consultata con il proprio governo sulla possibile reazione. Secondo Merkel, l'avvelenamento di Navalnyj è dimostrato “oltre ogni dubbio” e mirava a “ridurre al silenzio” l'oppositore russo. Sulla scia del capo di governo tedesco, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Un atto "spregevole e codardo", lo ha definito von der Leyen spiegando di essere stata informata dalla stessa Merkel che il "leader dell'opposizione russa Navalnyj è stato avvelenato con un agente nervino nel suo stesso paese". "Questo è un atto spregevole e codardo, ancora una volta. I responsabili devono essere assicurati alla giustizia", ha aggiunto la presidente della Commissione in un messaggio sul suo profilo Twitter.Mentre l'ambasciatore della Russia a Berlino, Sergej Nekaev, è stato convocato al ministero degli Esteri tedesco per colloqui su quanto avvenuto, anche il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha condannato l'avvelenamento dell'oppositore russo “con la massima fermezza possibile”. Secondo il capo della diplomazia di Berlino, “la stessa Russia dovrebbe avere un serio interesse a buone relazioni con i propri vicini in Europa. Ora è il momento di dare un contributo decisivo a tal fine”. Alla luce delle ultime scoperte sul caso Navalnyj, ha proseguito Maas, la Germania discuterà di “una risposta congiunta appropriata” con i propri partner dell'Ue e nella Nato.La risposta del Cremlino non è mancata assicurando la disponibilità a collaborare con la Germania per chiarire la situazione. Ma secondo la presidenza russa, le autorità di Berlino non hanno dato risposte alle richieste ufficiali precedentemente inviate. "In generale, confermiamo di essere pronti e interessati alla piena interazione e scambio di dati su questo argomento con la Germania", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in conferenza stmapa. "Al momento non possiamo reagire con competenza alle dichiarazioni di cui sopra", ha aggiunto. "Prima che il paziente fosse portato a Berlino, in conformità con tutti gli standard internazionali, nel nostro paese è stato effettuato un intero complesso di test, non sono state rilevate sostanze tossiche", ha dichiarato Peskov. "I nostri medici hanno anche proposto ufficialmente lo scambio di dati e non hanno ancora ricevuto, purtroppo, una risposta dai loro colleghi tedeschi", ha aggiunto Peskov. Il portavoce del Cremlino ha inoltre ricordato che "l'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha inviato una richiesta ufficiale alla parte tedesca, sperando che venga fornita una risposta ufficiale".Intervenuto sul caso, uno degli sviluppatori dell'agente nervino, Leonid Rink, ha dichiarato alla stampa russa che i sintomi riportati dell'attivista russo Aleksej Navalnyj non sembrano quelli di un avvelenamento da Novichok. Un altro degli sviluppatori dell'agente nervino Novichok, Vladimir Uglev, ha invece suggerito ai media internazionali una versione differente. L'esperto ritiene possibile che Navalnyj, sia stato effettivamente avvelenato con questa sostanza, i cui effetti sono stati mascherati. Uglev ha osservato che nel caso di Navalnyj, "la dinamica dello sviluppo del danno tossicologico è completamente distorta" e i sintomi differiscono da quelli tipici del Novichok.Dopo la conferma sull’agente nervino usato, secondo la Germania, per avvelenare Navalnyj, sono arrivate ripercussioni anche sulla Borsa di Mosca, il cui indice Rts è sceso oggi del 2,7 per cento. Il rublo ha reagito con una caduta contro il dollaro di circa 40 copechi, aumentando del 2,12 per cento, fino a 75,14 rubli per unita (15:54, ora italiana). Anche il tasso di cambio dell'euro rispetto al rublo, secondo i dati della Borsa di Mosca, continua a crescere: 1,39 per cento, fino a 88,88 rubli. Infine il tribunale di Basmannij di Mosca ha comunicato che venerdì 4 settembre prenderà in esame la denuncia dell'avvocato della Fondazione per la lotta alla corruzione, Vyacheslav Gimadi, contro l'inerzia del Comitato investigativo della Federazione Russa in relazione al presunto caso di avvelenamento di Aleksej Navalnyj.