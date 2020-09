Legge elettorale: Baldino (M5s), anche noi vogliamo il proporzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, Vittoria Baldino, "il rispetto dei patti con le altre forze di maggioranza per noi è importante. Per questo - continua la parlamentare in una nota - sono molto soddisfatta della calendarizzazione della legge elettorale in Aula alla Camera il 28 settembre. Intanto martedì prossimo voteremo il testo base in commissione e lavoreremo su quello da portare all’esame dell’Aula". L'esponente del M5s aggiunge: "Tutti sanno che il Movimento non ha in alcun modo ritardato l’esame del provvedimento e che altri hanno cominciato ad opporsi qualche mese fa. Del resto siamo sempre stati per il proporzionale e, soprattutto - rileva l'esponente del M5s -, abbiamo sempre sostenuto che le leggi elettorali si varano quando le elezioni sono lontane, proprio perché non devono fotografare i sondaggi del momento ma essere lo strumento per la migliore rappresentanza dei cittadini, senza calcoli di comodo. Il proporzionale, soprattutto se il referendum costituzionale confermerà il taglio del numero dei parlamentari, è la legge elettorale - conclude Baldino - che meglio di tutte può coniugare rappresentatività e governabilità". (Com)