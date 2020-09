Coronavirus: Solinas, in discussione la reputazione della Sardegna, basta menzogne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento è in discussione la reputazione di un'intera regione e il sacrificio di tanti piccoli e grandi operatori turistici. Dobbiamo difendere il sistema Sardegna da un tentativo di chi anche oggi ha cercato di paragonare le discoteche della Costa Smeralda alla famosa partita giocata in Spagna che è costata la prima Ondata in Europa". Lo ha affermato il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, intervenendo in Consiglio Regionale nel dibattito sull'ordine del giorno per replicare agli attacchi mediatici portati alla Sardegna dopo l'impennata di casi positivi al Covid a cavallo di Ferragosto. "Proprio ora in un momento in cui le aziende, gli operatori e le strutture turistiche sarde cominciavano a vedere segnali di ripresa – ha continuato Solinas – è stato un fortissimo danno cercare di costruire a tavolino l'immagine di una Sardegna epicentro della nuova diffusione virale soprattutto nel momento in cui i dati i numeri si dicono che la verità è ben diversa". Il governatore ha attaccato i media, rei, a suo dire di aver dato "una rappresentazione non veritiera dei fatti che della realtà". (segue) (Rsc)