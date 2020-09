Sport: presidente Municipio Roma VIII, Raggi sbaglia su piscina Giustiniano Imperatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri, commenta la vicenda della piscina di viale Giustiniano Imperatore. "La sindaca Raggi e il suo assessore allo Sport Frongia riescono nell'obiettivo di chiudere la piscina di via Giustiniano Imperatore - afferma Ciaccheri in una nota -. Una vicenda che dura da più di un anno, che ha visto esprimersi il Tar in merito a diverse criticità emerse nel bando pubblico per la gestione della piscina e che avrebbe meritato da parte di Roma Capitale una attenzione per il territorio e per l'utenza finalizzata a garantire il diritto allo sport. La politica sportiva della Raggi a Roma - prosegue Ciaccheri - è più interessata a chiudere quelli che funzionano piuttosto che aprirne di nuovi e non funzionanti. Oggi il territorio dell'ottavo Municipio sconta la mancanza della apertura della stagione natatoria alla piscina di viale Giustiniano Imperatore, un impianto che nei prossimi giorni rimarrà chiuso in attesa di chiarezza sul proprio destino. Non faremo un passo indietro per chiedere conto all'assessore comunale e alla sindaca della garanzia allo sport di base nel territorio e del rispetto sia dell'utenza che degli operatori sportivi che in questo frangente diventano le prime vittime di questa brutta vicenda. Si vorrebbe far passare il tutto per uno scontro tra due società differenti, quando la responsabilità, oggi, di un empasse che rischia di diventare un nuovo caso di giustizia amministrativa nella nostra città, è unicamente di Roma Capitale. Va garantita immediatamente la riapertura dell'impianto per l'utenza, e garanzie lavorative per il personale sportivo. Oggi ancora di più - conclude Ciaccheri - va assicurata trasparenza sulla vicenda del bando sulla piscina di via Giustiniano Imperatore, e il doveroso rispetto di una società virtuosa come la Ss Lazio Nuoto". (Com)