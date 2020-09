Tunisia: Conte, congratulazioni per nuovo governo, Italia pronta a lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio affidato a Twitter ha voluto fare le "congratulazioni alla Tunisia per il nuovo governo guidato da Hichem Mechichi. L’Italia è pronta a lavorare insieme per il rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale, nell’interesse dei nostri due Paesi e dell’intera regione mediterranea". Il governo Mechichi ha conquistato la fiducia del parlamento con 134 voti a favore, 67 contrari e zero astensioni su un totale di 201 deputati presenti alla votazione tenuta oggi alle due del mattino, dopo 15 ore di sessione straordinaria. Il nuovo capo del governo ha indicato tra le sue priorità gli investimenti, la giustizia fiscale, la riforma del settore pubblico, la lotta alla povertà e il riequilibrio delle finanze pubbliche. (Rin)