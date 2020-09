Scuola: Azzolina, importante che studenti abbiano comportamenti responsabili anche al termine dell'orario scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, afferma: "Stamattina al liceo Machiavelli di Roma ho rivisto gli studenti in classe. Sono i primi che incontro, in un'aula - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, dopo gli esami di Stato. È stata una grande emozione, li ho incoraggiati e ho voluto ricordare loro l’importanza di avere comportamenti responsabili. A scuola, ma anche al termine dell’orario scolastico. Ho incontrato anche i docenti - segnala Azzolina - che oggi partecipavano alle riunioni di dipartimento. Anche per loro credo siano stati momenti di normalità riconquistata. Li ringrazio tutti, insieme alla dirigente scolastica, alla Dsga (direzione servizi generali ed amministrativi), agli assistenti amministrativi della segreteria, agli assistenti tecnici e ai collaboratori scolastici per il grande lavoro che hanno fatto in questi mesi". La ministra, stamani, ha fatto una visita riservata appunto al liceo Machiavelli dove stanno facendo i recuperi e predisponendo le attività. (Rin)