Coronavirus: Viminale, da venerdì consegna dispositivi protezione per seggi elettorali

- Inizierà venerdì prossimo la consegna alle Prefetture dei dispositivi di protezione individuale forniti gratuitamente dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri e destinati agli oltre 60 mila seggi per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre. Ad annunciarlo è il ministero dell'Interno che attraverso un comunicato ha chiarito che la fornitura è stata predisposta nell’ambito delle misure di prevenzione dei rischi di contagio per garantire lo svolgimento del voto nelle condizioni di massima sicurezza. In particolare, saranno distribuiti 15,1 milioni di mascherine chirurgiche, 3,4 milioni di guanti e 315.000 litri di gel igienizzante che verranno utilizzati per tutelare adeguatamente i cittadini che si recano al voto, i componenti del seggio elettorale e gli operatori coinvolti, secondo le disposizioni contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dai ministri dell'Interno e della Salute il 7 agosto. Ulteriori misure precauzionali sono contenute nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103.(Com)