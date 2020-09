Tunisia: governo guidato da premier Mechichi presta giuramento davanti al presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo della Tunisia guidato dal primo ministro Hichem Mechichi ha prestato oggi giuramento davanti al presidente della Repubblica, Kaies Saied, in una cerimonia organizzata presso il Palazzo di Cartagine, sede della presidenza tunisina. Il nuovo gabinetto, formato interamente da tecnocrati, ha ottenuto nella notte la fiducia dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale della Tunisia) con 134 voti a favori e 67 contrari. Il voto si è tenuto dopo le 2 di notte di oggi, 2 settembre, dopo una lunga seduta plenaria durata più di 15 ore. L’esecutivo di Mechichi, è formato da 25 ministri e 3 segretari di Stato.In un breve discorso programmatico, il premier incaricato ha esposto ieri in aula le cinque priorità a cui la propria équipe di governo lavorerà se otterrà la fiducia del parlamento. Prima priorità è arrestare l'emorragia di finanze pubbliche puntando sui settori strategici (energia e miniere in primis), attuando riforme logistiche e digitalizzando i servizi dello Stato, lottando contro l'evasione fiscale e riformando il sistema erariale senza aumentare la pressione su cittadini e imprese. La seconda priorità è rappresentata dal finanziamento del budget statale in collaborazione con la Banca centrale tunisina discutendone con i partner finanziari e rendendo più razionali i prestiti esteri. Razionalizzazione che dovrebbe riguardare anche la spesa pubblica - terza priorità - tramite la ristrutturazione dell'amministrazione grazie a digitalizzazione e telelevoro, il miglioramento delle infrastrutture tramite gli investimenti pubblici e il rispetto delle scadenze nei pagamenti da parte dello Stato. Le ultime due priorità del proposto esecutivo Mechichi sarebbero la conservazione del potere d'acquisto del cittadino e la protezione delle categorie fragili tramite la lotta alla povertà. Durante il suo discorso, Mechichi ha sottolineato come sia “fondamentale mettersi al lavoro per salvare il Paese". Il capo del governo incaricato ha detto che la Tunisia “si sta dissanguando” dato che ogni anno il paese si indebita per 15 miliardi di dinari (4,6 miliardi di euro). "Entro la fine di quest'anno, il valore totale dovuto sarà di circa 80 miliardi di dinari (25 miliardi di euro circa)", ha aggiunto il premier. (segue) (Tut)