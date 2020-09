Tunisia: governo guidato da premier Mechichi presta giuramento davanti al presidente Saied (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ex ministro dell’Interno, il nuovo capo del governo Mechichi è un alto funzionario pubblico senza affiliazioni politiche. Nato nel 1974 a Bou Salem, nella regione nord-occidentale di Jendouba, e cresciuto nel sobborgo tunisino di Ezzahra, Mechichi ha conseguito una laurea in giurisprudenza e un master in amministrazione pubblica presso la Scuola nazionale di amministrazione tunisina e il suo equivalente in Francia. Dopo la rivoluzione del 2011, è stato membro della Commissione nazionale per le indagini sulla corruzione e l'appropriazione indebita e investigatore capo presso l'Autorità nazionale anticorruzione. In seguito ha servito come capo del personale nel ministero delle Donne, della famiglia e dei bambini; nel ministero dei Trasporti; e nel ministero degli Affari sociali. (segue) (Tut)