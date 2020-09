Tunisia: governo guidato da premier Mechichi presta giuramento davanti al presidente Saied (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mechichi incarna come lo stesso Saied il ruolo di outsider. Tecnocrate indipendente, l’ex ministro dell’Interno vanta una vasta esperienza nella lotta contro la corruzione, preludio al fatto che questo argomento potrebbe essere al centro dell’azione del suo governo. Del resto, le personalità proposte da Ennahda e Qalb Tounes sono state accusate di corruzione, la stessa accusa che ha fatto cadere il governo del Fakhfakh. Infine, Mechichi è il primo capo del governo tunisino originario del nord-ovest del paese, una zona relativamente povera rispetto all’area metropolitana di Tunisi e il secondo - dopo Ali Laarayedh - a provenire dalle zone interne del paese e non dalle ricche aree costiere che hanno prodotto la maggior parte dell'élite politica tunisina. Sulla sua popolarità, tuttavia, pesa la scelta di usare il pugno duro contro i disoccupati e i manifestanti nelle zone rurali e industriali della Tunisia. L’ex ministro dell’Interno, infine, ha concretizzato la sua promessa di scegliere un governo tecnocratico, piuttosto che politico, riflettendo in questo l'atteggiamento antipartitico di Saied. (Tut)