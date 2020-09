Coronavirus: Comazzi (FI), auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi a nome di tutta la compagine regionale di Forza Italia. Siamo certi che presto il presidente tornerà più forte e combattivo di prima” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando la notizia della positività al Covid - in forma asintomatica - da parte dell’ex premier Silvio Berlusconi. “Il presidente Berlusconi - prosegue - ha sempre dato prova di una tenacia fuori dal comune, che gli ha consentito di imporsi come protagonista assoluto della politica e della storia recente d’Italia. Ora - conclude - è giusto trascorra un periodo di tranquillità e riposo, in attesa di tornare sulla scena pubblica con la stessa determinazione di sempre”. (Rem)